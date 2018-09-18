Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» проиграл два матча подряд, но репортеры не отстают от «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал британских журналистов за освещение матчей «МЮ».

«Сейчас «Тоттенхэм» проиграл два матча подряд. Если бы было какое-то равновесие во внимании, то репортеры отстали бы от нас и переключились на других.

Просто пример из прошлой недели, когда всю неделю журналисты критиковали меня за матчи, в которых не играл Маркус Рэшфорд. Но затем все пришли к выводу, что среди всех молодых английских игроков, привлекаемых в сборную, Рэшфорд провел больше всех встреч.

Это ясно показывает, что цель не в том, чтобы говорить правду, а в том, чтобы дестабилизировать группу, которая работает так, как вы сейчас видите. Это создает трудности даже в финальной части игры, когда она подходит к концу и когда мы боремся за три очка.

«Юнайтед» много-много-много побеждал. И я тоже много-много-много побеждал. Возможно, люди устали от этого. Но, по меньшей мере, мы продолжим делать нашу работу и понемногу продвигаться вперед. Потому что мы действительно ужасно стартовали с двух поражений. Но у нас столько же очков, сколько у «Арсенала» и «Тоттенхэма», и мы будем постепенно идти вперед», – цитирует Моуринью Daily Express.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне-2018/19 одержал три победы, потерпел два поражения и идет на девятом месте в чемпионате Англии.

19 сентября «МЮ» на выезде проведет матч Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз».

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