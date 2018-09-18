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Сол Кэмпбелл забыл свой возраст и попросил фанатов поздравлять его не с 44-летием, а с 43-х

Кэмпбелл забыл свой возраст и попросил фанатов поздравлять его не с 44-летием, а с 43-х
Eurosport

6 ч. назад

Смачно сел в лужу.

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл опубликовал видеообращение к болельщикам, из которого стало понятно, что он не помнит свой точный возраст.

Сегодня многие поклонники поздравили Кэмпбелла с 44-летнием, после чего он записал видео, где поблагодарил фанатов за теплые слова, но отметил, что ему исполнилось не 44, а 43. Затем Сол удалил ролик (по всей видимости, вспомнив, что ему все-таки стукнуло 44) и записал еще один – уже без всяких упоминаний возраста.

  • Кэмпбелл родился 18 сентября 1974 года. Нетрудно посчитать, что 18 сентября 2018 года ему исполнилось именно 44.
  • В составе «Арсенала» Сол стал двукратным чемпионом Англии, пройдя сезон-2003/04 без поражений.

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