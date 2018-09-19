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Daily Mail: экс-премьер Великобритании Тони Блэр может возглавить АПЛ

Daily Mail: экс-премьер Великобритании Тони Блэр может возглавить АПЛ
Eurosport

1 час назад

У соискателя неплохое резюме.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр – один из кандидатов на роль следующего председателя Английской Премьер-лиги.

Daily Mail пишет, что имя 65-летнего политика упоминалось в этом ключе на неформальной встрече боссов клубов чемпионата. Кроме Блэра, кандидатами называют экс-руководителя BT Group Гэвина Паттерсона и босса Sky Sports Барни Фрэнсиса.

  • В мае 2017-го Тони Блэр объявил о том, что из-за Brexit вернется в политику, но в парламент идти не планировал.
  • Действующий босс АПЛ Ричард Скадэмор покинет пост в декабре.

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