Строитель попросил майку у фейк-твиттера Азара. Журналисты сжалились и прислали!

Твиттер Edenified незатейливо прикидывался звездой лондонского «Челси» Эденом Азаром. В его био написано «Талантливый игрок бельгийского поколения и кошмар защитников»

К нему в личные сообщения постучался темнокожий парень с фотографией в каске на аватарке. «Пожалуйста, ты не мог бы подарить мне одну футболку», – попросил поклонник. «Напиши «Азартистик – лучший» на листе бумаги, сделай фото и отправь мне. Вышлю две майки», – поиздевался фейковый Азар. Фанат поверил и радостно выполнил просьбу лже-Эдена.

«Если бы я был богатым, я бы подарил ему футболки. Но у меня нет денег», – сокрушался (или веселился) двойник бельгийского футболиста. После новой порции любви от поклонника пародист раскололся и рассказал ему правду.

«О, не переживай. Но если встретишь Азара, скажи ему, что я обожаю его и хочу, чтобы он остался. Я в порядке», – мило ответил строитель.

Автора твиттера Edenified совсем сожрала совесть, и он обратился к EiF Soccer – американскому футбольному медиа. Двойник Азара попросил фаната написать в личку журналистам сайта, чтобы те связались с ним. SMM-щики EiF Soccer затегали в твиттере основной и американский аккаунт «Челси», а также Торгана и Эдена, но они, похоже, проигнорировали просьбу.

Вместо этого журналисты сами выслали строителю футболку бельгийца. «Наш новый друг наконец получил свою майку Азара! Не худшее время для подарка, учитывая, как ударно игрок начал этот сезон», – заявили в твиттере EiF Soccer.

Азар проводит в «Челси» седьмой сезон. Он выиграл с «синими» две Премьер-лиги, Кубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу Европы.

Летом Эден завоевал бронзу ЧМ-2018 со сборной Бельгии.

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