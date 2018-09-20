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Construction News: стадион «Тоттенхэма» не готов, потому что рабочие пили и нюхали кокаин на стройке

Construction News: стадион «Тоттенхэма» не готов, потому что рабочие пили и нюхали кокаин на стройке
Eurosport

5 ч. назад

Веселее, чем на «Санкт-Петербург Арене».

Открытие нового стадиона «Тоттенхэм Хотспур», похоже, переносится на неопределенный срок.

Специализированный журнал Construction News обвинил в этом подрядчика, компанию Mace. Один из неназванных источников сообщил, что проблема в строителях, число которых в пиковые моменты доходило до 4000. «На объекте работали безголовые люди, которые начинали утро с банки алкоголя, прежде чем идти на стройку, а также нюхали кокаин в туалете», – пишет издание.

Другой проблемой автор называет кошмарную координацию между подрядчиком и «Тоттенхэмом». «То, что обычно занимало неделю, из-за огромных масштабов растягивается на месяц, и все из-за того, что коммуникация ужасна», – уточняет инсайдер.

По оценке экспертов журнала стадион «шпор» не будет готов до января, хотя ни Mace, ни лондонский клуб не готовы назвать точные сроки введения арены в эксплутацию. Источник также сообщил, что в одном месте рабочие дважды провели электричество и дважды отключали его, так как другая группа еще не поставила там кондиционер.

  • Новый стадион «Тоттенхэма» будет вмещать больше 60 тысяч человек. «Шпоры» провели прошлый и проводят начало нынешнего сезонов на «Уэмбли».
  • Лондонский клуб планировал открыть новую арену на матче пятого тура АПЛ против «Ливерпуля», но затем отложил ее ввод в эксплуатацию.

Открытие стадиона «Тоттенхэма» перенесено из-за проблем с системой безопасности

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