«У Арнаутовича проблемы с головой, нужен психолог». Круче Марко в АПЛ только Мохамед Салах

В пятом туре чемпионата Англии «Вест Хэм» разделал «Эвертон» со счетом 3:1. Марко Арнаутович забил, отдал голевую и ворвался в топ результативных футболистов лиги: за 2018 год австриец набрал 16 очков (9 голов + 7 ассистов). Больше баллов только у Мохамеда Салаха, столько же – у Серхио Агуэро, Эдена Азара и Харри Кейна. Сегодня в такой компании 29-летний Марко выглядит белой вороной, хотя в самом начале карьеры зарядился менталитетом победителя: выиграл Лигу чемпионов. Достижение, которое пока только снится Салаху, Агуэро, Азару и Кейну.

Арнаутович не сыграл за «Интер» в ЛЧ-2009/10 ни одного матча, но медаль все равно получил, потому что попадал на скамейку на стадии 1/4 и 1/2 финала. Но вместо того чтобы использовать свалившуюся награду как вдохновение, молодой страйкер утонул в собственных демонах. Косяки, скандалы, драки, штрафы – безбашенность всю карьеру тянула Марко на дно.

Жозе Моуринью понял, что подписал головную боль еще перед началом легендарного сезона. На сборах в Абу-Даби австриец осмелился опоздать трижды за день. Первый промах классический: проспал завтрак. Ко второй ошибке игрок клеил нелепое оправдание: опоздал на командное собрание из-за того, что жил на 75-м этаже, а лифт долго не приезжал. Арнаутович окончательно добил португальца, когда вовремя не спустился на вечерний товарняк.

«Казалось, он меня прибьет», – новичок осознал, что наделал, и постарался реабилитироваться уже в Милане. Фрешмен думал, что тренировка будет утром и пунктуально приехал на базу. На парковке ни одной машины – идеально, он первый. Марко сообразил, что занятие будет после полудня, только когда увидел довольного Моура: «Вот это мой парень. Ты приехал на пять часов раньше. Люблю тебя! Держи мои часы», – Арнаутович хранит ехидный подарок до сих пор.

При Жозе Марко лишь три раза вышел на поле в Серии А. Особенный объяснял это предельно просто: «Арнаутович фантастичен, но у него еще детское отношение, а лучший друг – Марио Балотелли». Аура итальянца серьезно влияла на приятеля и притягивала беды. Однажды австриец одолжил Bentley у Самюэля Это’О и не вернул его: пока футболист зависал с друзьями в ресторане, авто угнали с парковки. Правда, дурные флюиды на дружбе с Супермарио не отразились: бывшие одноклубники тесно общаются и в январе вместе презентовали новые бутсы Puma.

Арнаутович спелся с Балотелли, потому что выбирал подобных товарищей с детства. Тинейджер Марко шлялся по Флоридсдорфу на севере Вены с турками, хорватами, сербами. Горячие янгстеры бродили по улицам и нарывались на неприятности: вызывающе смотрели в глаза встречным мужикам, чтобы спровоцировать их на разборки. Когда банда перешла на воровство в домах и магазинах, Марко отошел от дел. Правильный поступок – двое из тех друзей сейчас сидят.

Тем не менее буйный характер не уходил и мешал футбольному развитию. К 16 годам Арнаутович сменил семь молодежных команд – отовсюду выгоняли. Парень не слушал тренеров, не любил, когда на него кричали, и хотел указаний вроде: «Выходи и выиграй для нас игру». Тренер и скаут Отмар Лариш из «Флоридсдорфера» признал, что Марко был самым талантливым ребенком за его карьеру, но имел один недуг: «У Марко проблемы с головой и комплекс неполноценности, ему определенно нужна помощь психолога».

Марко Арнаутович, «Вест Хэм»Getty Images

Несмотря на закидоны и карьерный лист в стиле Златана Ибрагимовича, рослым форвардом интересовались клубы из-за границы. «Ноттингем Форест» отказался от покупки, потому что хотел аналога Уэйна Руни, а «Твенте» предложил контракт на второй день просмотра, который должен был длиться две недели. В Голландии австриец немного стих (всего один раз назвал соперника нигером) и в 2009-м заслужил приглашение от «Челси». На медосмотре вскрылось повреждение ноги – так Арнаутович укатил на год в аренду в «Интер».

Моуринью видел перспективу в габаритном страйкере и даже планировал предложить пятилетний контракт, но выиграл требл и ушел. Тогда Арнаутовича подобрал «Вердер» – слишком мелкий клуб для триумфатора ЛЧ. На первую же тренировку в Германии Марко натянул бутсы с надписью «победитель Лиги чемпионов». Это выбесило капитана Торстена Фрингса: «Он ведет себя так, как не принято в Бремене. Постоянно спорит и всегда говорит нет. Ему нужно найти баланс и не быть таким вызывающим».

Втык от капитана не подействовал. За три года в «Вердере» Арнаутович натворил массу черноты: предложил спортивному директору Клаусу Аллофсу в качестве штрафа забрать всю зарплату и раздать семье, подрался с Сократисом, назвал клуб помойкой в прямом эфире после поражения 0:6 от «Штутгарта», гонял по ночным заведениям, нарушал ПДД и заработал, возможно, самую глупую красную карточку в истории футбола.

«В Германии были плохие времена, но «Сток» поверил в меня, и я до сих пор благодарен клубу. В Англии меня никто не знал, и это было хорошо. Я вел себя тихо, находился дома с семьей и не делал глупых вещей. Хочу, чтобы дети гордились мной», – за четыре сезона в «Сити» Марко действительно повзрослел. Как только Арнаутович сфокусировался на футболе, подъехало и первое личное достижение: в июле 2017-го «Вест Хэм» заплатил за него рекордные 28 миллионов евро.

На востоке Лондона тогда правил Славен Билич. Арнаутович не мог пробить вратарей соперников из АПЛ, пока хорвата не уволили. Через два месяца после прихода Дэвида Мойеса статистика кардинально поменялась: шесть мячей в семи играх. Билич запирал футболиста на левом фланге атаки, а Мойес разрешил не ограничиваться и действовать по всей ширине. Тренер увидел в недавнем разгильдяе лидера и использовал все его козыри: «Он напоминает Златана. В том плане, как одноклубники смотрят на него. Сейчас Марко в том возрасте, когда может влиять на других игроков. У него хорошее чувство юмора и есть характер».

Марко Арнаутович, «Вест Хэм»Getty Images

Арнаутович угомонился и продолжает крушить на стадионах в новом сезоне под руководством Мануэля Пеллегрини – в пяти матчах у австрийца три гола и ассист. К 29 годам Марко дотянул до уровня, с которым было бы не стыдно называть себя победителем Лиги чемпионов. Моуринью уже рассматривает вариант воссоединения: недавно британские медиа рассказывали, что «МЮ» готов заплатить за форварда около 55 миллионов евро. Если получится сохранить такие же обороты до зимы, Жозе вряд ли устоит. Тем более надо забрать сдуру подаренные часы.

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