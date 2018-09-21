Серхио Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро продлил соглашение с «Манчестер Сити».

По новому договору он останется в манкунианском клубе до конца сезона-2020/21. Предыдущий контракт Куна действовал до 2020 года.

«Очень рад еще одному году по этому соглашению. Я думал остаться здесь на 10 лет. Я уже провел в «Сити» 7, и с этим продлением как раз будет 10. Надеюсь, так и произойдет. Это главная причина, по которой я подписал контракт», – заявил Агуэро пресс-службе чемпионов Англии.

«Мы ради, что Серхио продлил пребывание в «Манчестер Сити». Он важен для клуба с самого перехода в 2011-м и остается в авангарде всего, чего мы добились за эти годы. Нам повезло иметь у себя одного из лучших нападающих мира так долго. Уверен, что наши болельщики обрадуются этой новости», – сказал спортивный директор «Сити» Чики Бегиристайн.

В 299 матчах за манкунианский клуб Серхио забил 204 мяча, в том числе и чемпионский в сезоне-2011/12.

Агуэро неоднократно заявлял, что хочет закончить карьеру в родном «Индепендьенте».

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