Маруан Феллайни из «Манчестер Юнайтед» подкатил к звезде реалити в инстаграме и нарвался на ее парня
Вы бы тоже написали ей «Привет, как дела», если бы были футболистом.
Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни попался на новой неудачной попытке флирта.
30-летний футболист обнаружил соблазнительный инстаграм звезды реалити-шоу Love Island Тины Стиннс и подкатил к ней. Он написал ей два невинных сообщения в директ: «Привет» и «Как дела?» Малышка ничего не ответила Маруану.
Зато переписку обнаружил ее бойфренд, сын баронессы Шотландской Мэттью Мауайнни. Парень сфоткал айфон Тины и выложил изображение в сторис с подписью «Феллайни, проваливай из лички моей девчонки».
Похоже, что больше Маруан не терроризировал Стиннс.
- В 2015-м Феллайни уже попадал в секс-скандал – он посылал голые фото французской модели Эглантин-Флор Агилар. Конечно, девушка обо всем рассказала журналистам.
- Также Маруан неоднократно ужинал с другой звездой реалити-шоу Викторией Боней.
Феллайни поблагодарил подписчиков за отправленные фото, которые сделали его мемом