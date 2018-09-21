Маруан Феллайни из «Манчестер Юнайтед» подкатил к звезде реалити в инстаграме и нарвался на ее парня

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни попался на новой неудачной попытке флирта.

30-летний футболист обнаружил соблазнительный инстаграм звезды реалити-шоу Love Island Тины Стиннс и подкатил к ней. Он написал ей два невинных сообщения в директ: «Привет» и «Как дела?» Малышка ничего не ответила Маруану.

Зато переписку обнаружил ее бойфренд, сын баронессы Шотландской Мэттью Мауайнни. Парень сфоткал айфон Тины и выложил изображение в сторис с подписью «Феллайни, проваливай из лички моей девчонки».

Похоже, что больше Маруан не терроризировал Стиннс.

В 2015-м Феллайни уже попадал в секс-скандал – он посылал голые фото французской модели Эглантин-Флор Агилар. Конечно, девушка обо всем рассказала журналистам.

Также Маруан неоднократно ужинал с другой звездой реалити-шоу Викторией Боней.

Феллайни поблагодарил подписчиков за отправленные фото, которые сделали его мемом

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