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17 фото горяченной звезды британского «Дома-2». Об нее обжегся Маруан Феллайни
И хотели бы обжечься вы.
Тина Стиннс стала известной после второго сезона британского реалити-шоу Love Island – что-то вроде русского «Дома-2».
К ней неудачно подкатил игрок «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни. После пары сообщений в директ ему в сторис ответил парень Стиннс: «Проваливай из лички моей девчонки». Посмотрите на эти фотографии и поймете, почему Тине невозможно не написать.
Тина на концерте Арианы Гранде
Тина и песочек Нормандских островов
Тина и грусть об уходящем лете
Тина и размышления на яхте
Тина и небольшие изменения в одежде
Тина ждет кофе (и взгляд, после которого ты сам принесешь ей карамельный латте)
Тина по дороге в кино
Тина выбралась из Лондона
Тина и еще одна привязка к спорту – Уимблдон!
Тина и бутылочка для воды
Тина делает бедра визуально больше
Тина у джакузи
Тина и тени
Тина и закат
Тина и довольное личико
Тина выдвигается на пляж
Тина поздравляет подругу с ДР
Феллайни подкатил к звезде реалити в инстаграме и нарвался на ее парня
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