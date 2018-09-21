17 фото горяченной звезды британского «Дома-2». Об нее обжегся Маруан Феллайни

Тина Стиннс стала известной после второго сезона британского реалити-шоу Love Island – что-то вроде русского «Дома-2».

К ней неудачно подкатил игрок «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни. После пары сообщений в директ ему в сторис ответил парень Стиннс: «Проваливай из лички моей девчонки». Посмотрите на эти фотографии и поймете, почему Тине невозможно не написать.

Тина на концерте Арианы Гранде

Тина и песочек Нормандских островов

Тина и грусть об уходящем лете

Тина и размышления на яхте

Тина и небольшие изменения в одежде

Тина ждет кофе (и взгляд, после которого ты сам принесешь ей карамельный латте)

Тина по дороге в кино

Тина выбралась из Лондона

Тина и еще одна привязка к спорту – Уимблдон!

Тина и бутылочка для воды

Тина делает бедра визуально больше

Тина у джакузи

Тина и тени

Тина и закат

Тина и довольное личико

Тина выдвигается на пляж

Тина поздравляет подругу с ДР

Феллайни подкатил к звезде реалити в инстаграме и нарвался на ее парня

Все-все-все главные истории в вашем телеграме