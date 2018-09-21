Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – о двух голах Мохамеда Салаха за 6 матчей: «Да это кризис»

Тренер красной мясорубки Юрген Клопп посмеялся над журналистом, который задал вопрос о форме Салаха.

Корреспондент задал вопрос по поводу того, что Мохамед в прошлом сезоне забил три гола в шести матчах, а сейчас мячей всего два.

«Вау, да это кризис. В прошлом сезоне ему понадобилось время на раскачку, и в этом сезоне будет то же самое», – ответил Юрген.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» переборол «ПСЖ» – забили Старридж, Фирмино и Милнер. Салах в голах не участвовал.

24 сентября Мохамед может получить «Золотой мяч» – у него в конкурентах Криштиану Роналду и Лука Модрич.

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