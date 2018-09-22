Педро: «Очевидно, что Эден Азар входит в число трех-четырех лучших игроков мира»

Полузащитник «Челси» Педро считает, что его партнер по команде Эден Азар входит в тройку лучших игроков мира.

«Очевидно, что Азар находится в числе трех-четырех лучших футболистов на планете. Лео, Криштиану, Неймар, Эден – вот такой список. Эден показывает свой футбол из года в год, он забивает голы, отдает ассисты, проводит на поле много минут и играет очень хорошо.

Возможно, в ближайшие несколько лет Эден выиграет «Золотой мяч» или другую индивидуальную награду. Он – прекрасный игрок и большая звезда», – приводит слова Педро Mirror.

На старте чемпионата Англии-2018/19 Азар забил 5 голов в пяти матчах и отдал 2 голевых передачи.

«Челси» выиграл 5 матчей из пяти.

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