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Педро: «Очевидно, что Эден Азар входит в число трех-четырех лучших игроков мира»

Педро: «Очевидно, что Азар входит в число трех-четырех лучших игроков мира»
Eurosport

53 мин. назад

Возможно, в скором будущем бельгиец возьмет «Золотой мяч».

Полузащитник «Челси» Педро считает, что его партнер по команде Эден Азар входит в тройку лучших игроков мира.

«Очевидно, что Азар находится в числе трех-четырех лучших футболистов на планете. Лео, Криштиану, Неймар, Эден – вот такой список. Эден показывает свой футбол из года в год, он забивает голы, отдает ассисты, проводит на поле много минут и играет очень хорошо.

Возможно, в ближайшие несколько лет Эден выиграет «Золотой мяч» или другую индивидуальную награду. Он – прекрасный игрок и большая звезда», – приводит слова Педро Mirror.

  • На старте чемпионата Англии-2018/19 Азар забил 5 голов в пяти матчах и отдал 2 голевых передачи.
  • «Челси» выиграл 5 матчей из пяти.

В итальянской энциклопедии наук появился термин сарризм. В честь стиля коуча «Челси» Маурицио Сарри

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