У «Сити» новый лидер, у Пепа Гвардиолы – новый любимчик. Бернарду Силва разрывает всех

Перед стартом прошлого сезона Гвардиола подбросил медиа громкий заголовок. Пеп внезапно сравнил «Сити» с любительским клубом. «Люди говорят, что у нас большая команда, но мы гоняемся за мячом, как клубы Лиги 1 или вообще из Конференции. Вы не увидите, чтобы кто-то из моих игроков не дорабатывал, и вот чем я горжусь больше всего», – сиял Пеп.

Для топ-клуба «Сити» реально много бегает – по интенсивности прессинга «горожане» были лучшими в Европе. Олицетворение стиля – Де Брёйне. Как правило, лидеры перекладывают обязанности по защите менее гламурным партнерам. Кевин не такой и тоже пашет.

«Он один из самых талантливых игроков в команде, но только посмотрите, как он бегает без мяча. Кев подает хороший пример парням из академии. Партнеры тоже учатся. Они знают, что не имеют права лениться, когда Кевин бегает за мячом и борется за то, чтобы его вернуть», – продолжил Гвардиола.

К пугающей работоспособности Де Брёйне добавляет уникальные качества в атаке. В прошлом сезоне бельгиец стал четвертым в АПЛ по передачам под удар через кроссы и первым – через пасы вразрез. То есть, один игрок сочетает в себе навыки топового вингера и топовой десятки. Символично, что Кевин весь сезон отыграл на другой позиции.

Заменить такого игрока по умолчанию нереально. Восполнить другими качествами проблематично, особенно после ЧМ и урезанного отпуска для звезд. Гвардиола решился на альтернативный вариант – чтобы удивить соперника, Пеп практически в каждом матче меняет схему и делает «Сити» еще гибче.

Ключевой игрок в плане Гвардиолы – Бернарду Силва. Удивительный выбор по всем параметрам, учитывая прошлый сезон. Португалец стал третьим в «Сити» по общему количеству матчей, но только 13-м – по матчам с первых минут. В дебютной кампании Силва запомнился лишь из-за подколов партнеров. Бернарду выкидывали в бассейн прямо в одежде и закидывали яйцами на тренировочной базе.

Гвардиола указал на португальца по трем причинам. Во-первых, даже в роли запасного Силва круто себя проявлял – при победном счете Бернарду выходил, чтобы придержать мяч и успокоить соперника. Во-вторых, даже несмотря на дефицит времени, вингер не ныл. В-третьих, Бернарду без вопросов прервал отпуск после ЧМ, когда об этом попросил Гвардиола.

«Они спросили, могу ли я приехать пораньше, и я немедленно согласился. Я хочу хорошо провести этот сезон и набрать отличную форму. Мы поговорили с тренерами и пришли к выводу: ранний старт поможет мне в этом», – рассказал Бернарду в августе.

Еще Гвардиолу подкупили две детали. Во-первых, Бернарду отрабатывает на том же уровне, что и Де Брёйне. В матче с «Арсеналом» именно португалец преодолел самое большое расстояние среди чемпионов. По данным Пепа, Силва среди лучших после каждой игры – в среднем Бернарду наматывает 12-13 км за матч.

Во-вторых, Силва идеально вписывается в разные схемы. На старте сезона португалец отыграл уже на четырех позициях – десятки, вингера, атакующего латераля и центрального полузащитника. В последней роли Бернарду пытается заменить Де Брёйне. Получается неплохо.

Против «Челси» в Суперкубке Англии португальцу поручили прессинговать Джорджиньо. Бернарду справился: сделал два отбора и спровоцировал итальянца на ошибку, которая привела к удару. В том же матче Силва оголил зону, которую Джорджиньо оставил за спиной после прессинга. Результат – гол, который помог «Сити» с контролем соперника и игры.

Лучший отрезок против «Лиона» команда выдала только после перевода Силвы в центр. С Бернарду в полузащите «Сити» сократил разрыв в счете и уничтожил соперника по ударам 11:2. В первом тайме «горожанам» не хватало спокойствия в доставке мяча вперед (оба гола «Сити» пропустил после потерь на своей половине), редкие моменты, когда получалось проходить прессинг, тоже были связаны с умной игрой Бернарду.

Силва открылся за спиной Джорджиньо и получает мяч. Через несколько секунд «Сити» забьетEurosport

Силва снова открылся по центру, пас на него отрезал шесть игроков «Лиона». Снова опасная контратака «Сити»Eurosport

После победы над «Фулхэмом» Пеп заметил, что португалец избегает единоборств и выбирает правильный момент для перехвата: «Если он будет бороться за мяч с соперником, он проиграет 10 дуэлей из 10. Он вступает в отбор, только когда противник уязвим к этому. Он очень умен».

Эпизод ниже – иллюстрация к словам Гвардиолы. Еще в момент первой передачи Силва понимает, что следующий пас пойдет на защитника «Фулхэма», и ускоряется для перехвата. Чтение игры не подводит – через пару секунд именно Бернарду разогнал контратаку пасом на Стерлинга.

Силва заранее ускоряется к защитнику «Фулхэма», чтобы перехватить мячEurosport

В атаке у Силвы нет таких навыков, как у КДБ, зато его шикарная техника помогает «Сити» с контролем мяча. Несмотря на хрупкое телосложение, Силва уходит от прессинга не только за счет открываний, но и за счет финтов. Youtube-канал «Сити» даже оформил подборку лучших касаний Бернарду – четыре из них из этого сезона.

Наконец, главное достоинство Силвы – он всегда в движении. Перед вторым голом «Фулхэму» португалец сначала открылся между двух защитников, потом – за спину крайнему. Пас Бернарду в штрафную срикошетировал от соперника, поэтому ассист на Давида Сильву ему не засчитали. Но важность Силвы в голе все равно огромная.

Силва врывается в зону между крайним защитником и центральнымEurosport

Силва создает численный перевес против крайнего защитникаEurosport

Универсальность и самоотверженность сделали Силву главным героем нового «Сити». Гвардиола говорит, что сейчас только Бернарду попадает в состав автоматически, все остальные при условии, что переигрывают конкурента. Португалец оправдывает мощный статус: именно от перфоманса Силвы зависит, выполнит ли «Сити» план на игру. По скиллам Бернарду все еще уступает бывшему любимчику Пепа (тут Де Брёйне с отрывом лучший), но по ценности для команды уже приближается, а это уже немало.

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