Getty Images

Ришарлисон: «Раньше я делал прически, как у Неймара, а теперь мы вместе празднуем голы»

Ришарлисон: «Раньше я делал прически, как у Неймара, а теперь мы вместе празднуем голы»
Eurosport

1 час назад

Новичок «Эвертона» пережил быстрый карьерный взлет.

Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, что страйкер «ПСЖ» Неймар был кумиром его детства.

«Неймар был моим идолом начиная с детского возраста. Я всегда пытался играть в похожем с ним стиле. А еще я делал прически, как у него. Теперь же мы вместе празднуем голы танцем пингвинчиков», – отметил Ришарлисон.

  • Летом 2018 года Ришарлисон перешел в «Эвертон» из «Уотфорда» за 39,2 млн евро. На старте нового сезона бразилец забил три мяча в трех играх.
  • 23 сентября «Эвертон» на выезде сыграет с «Арсеналом». Начало матча – в 18:00 мск.

Ришарлисон подарил юной болельщице «Эвертона» футболку, чем довел ее до счастливой истерики

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. «Спартак» дернет ЦСКА в дерби, «ПСЖ» и Неймар накидают «Ренну»

01:25
Популярные видео
Перестрелка «Сан-Хосе» и «Атланты», в которой что ни голасо, то шедевр
3 258 просмотров20/09 в 18:27
Виннеры и лузеры первого тура ЛЧ. Месси – лучший, Салах – худший, «Наполи» не хочет в плей-офф
4 449 просмотров20/09 в 12:52
А еще вам может понравиться