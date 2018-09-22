Ришарлисон: «Раньше я делал прически, как у Неймара, а теперь мы вместе празднуем голы»

Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, что страйкер «ПСЖ» Неймар был кумиром его детства.

«Неймар был моим идолом начиная с детского возраста. Я всегда пытался играть в похожем с ним стиле. А еще я делал прически, как у него. Теперь же мы вместе празднуем голы танцем пингвинчиков», – отметил Ришарлисон.

Летом 2018 года Ришарлисон перешел в «Эвертон» из «Уотфорда» за 39,2 млн евро. На старте нового сезона бразилец забил три мяча в трех играх.

23 сентября «Эвертон» на выезде сыграет с «Арсеналом». Начало матча – в 18:00 мск.

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