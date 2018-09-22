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Сэр Алекс Фергюсон впервые после инсульта приехал на матч «Манчестер Юнайтед»

Фергюсон впервые после инсульта приехал на матч «МЮ»
Eurosport

1 час назад

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Великий менеджер сэр Алекс Фергюсон впервые после перенесенного инсульта приехал на «Олд Траффорд», чтобы посмотреть футбол.

«С возвращением, сэр Алекс», – говорится в твиттере «Манчестер Юнайтед».

  • В мае текущего года Фергюсону была сделана операция в связи с кровоизлиянием в мозг.
  • В июле сэр Алекс записал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.
  • В матче шестого тура АПЛ «МЮ» на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало игры – сегодня в 17:00 мск.

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