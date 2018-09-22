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Сэр Алекс Фергюсон вернулся на «Олд Траффорд». 4 месяца назад он пережил кровоизлияние в мозг

Фергюсон вернулся на «Олд Траффорд». 4 месяца назад он пережил кровоизлияние в мозг
Данил Тармасинов

1 час назад

Легендарный тренер «Юнайтед» is back.

Матч «Манчестер Юнайтед» с «Вулверхэмптоном» получился особенным не из-за очередной неудачи Жозе Моуринью (не самый сложный календарь в чемпионате, и уже три невыигранных матча из шести). Эта игра стала первой, на которой присутствовал сэр Алекс Фергюсон.

В начале мая 76-летний шотландец почувствовал себя нехорошо, а день спустя его госпитализировали. Врачи диагностировали у экс-тренера кровоизлияние в мозг и положили его на операцию.

На беды со здоровьем Ферги отреагировали его друзья и даже соперники. Его любимый ученик Криштиану Роналду пожелал сэру Алексу быть сильным.

Моуринью сказал, что семья Фергюсона попросила о конфиденциальности, но добавил, что в «Юнайтед» все настроены «очень-очень позитивно». А Арсен Венгер, с которым легендарный тренер «МЮ» сначала ругался, а потом сильно подружился, начал со слов поддержки Фергюсону церемонию прощания с «Арсеналом».

Венгер, Фергюсон

Венгер, ФергюсонEurosport

Сэр Алекс вышел из комы на третий день. К нему пустили родственников и друзей, шотландец не только разговаривал с ними, но и сидел (не самая частая практика после кровоизлияния в мозг). Первым, о чем спросил близких Фергюсон, было: «Как сыграл «Донкастер?» В клубе из центральной Англии работал его сын Даррен. «Роверс» играли ничего не значащий матч с «Уиганом», уступили 0:1 и заняли во Второй лиге 15-е место из 24.

Шотландца быстро перевели из интенсивной терапии в стационар, в палате Ферги уже шутил над родными: «Ну что, финал Кубка прошел, как насчет Киева?» Да, тренер через четыре дня после сложной операции намекал на поездку на финал Лиги чемпионов.

Сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед»

Сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Из больницы Фергюсон-старший вышел почти через месяц после операции. «Каждый знает, что сэр Алекс – победитель, и это лишь очередная битва, которую он не собирался проигрывать», – сообщил The Sun источник из его ближайшего окружения.

В июле в соцсетях «МЮ» появилось видеообращение шотландца. В нем он благодарил врачей, семью и всех болельщиков за поддержку. А еще пожелал удачи Моуринью и футболистам «красных дьяволов» в новом сезоне.

Легенда «Юнайтед» рассчитывал, что вернется на вип-трибуну «Олд Траффорд» к новому сезону, но процедуры закончились лишь к концу сентября. Ферги прибыл на матч с «Вулверхэмптоном» и выглядел самым счастливым человеком на планете.

Едва он появился перед болельщиками, то сразу услышал долгие и несмолкающие аплодисменты. Сэр прошел на свое место и похлопал зрителям в ответ.

«Сэр Алекс – это человек, который делал лучше даже тренеров соперника, пытавшихся догнать его. Он добавил значимости и стал вечной вехой в этом огромном историческом клубе. Легенда и даже больше», – написал в твиттере биограф Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолы Гильем Балаге.

Лучше, наверное, не скажешь.

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 1:1

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