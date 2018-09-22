Сэр Алекс Фергюсон вернулся на «Олд Траффорд». 4 месяца назад он пережил кровоизлияние в мозг

Матч «Манчестер Юнайтед» с «Вулверхэмптоном» получился особенным не из-за очередной неудачи Жозе Моуринью (не самый сложный календарь в чемпионате, и уже три невыигранных матча из шести). Эта игра стала первой, на которой присутствовал сэр Алекс Фергюсон.

В начале мая 76-летний шотландец почувствовал себя нехорошо, а день спустя его госпитализировали. Врачи диагностировали у экс-тренера кровоизлияние в мозг и положили его на операцию.

На беды со здоровьем Ферги отреагировали его друзья и даже соперники. Его любимый ученик Криштиану Роналду пожелал сэру Алексу быть сильным.

Моуринью сказал, что семья Фергюсона попросила о конфиденциальности, но добавил, что в «Юнайтед» все настроены «очень-очень позитивно». А Арсен Венгер, с которым легендарный тренер «МЮ» сначала ругался, а потом сильно подружился, начал со слов поддержки Фергюсону церемонию прощания с «Арсеналом».

Венгер, ФергюсонEurosport

Сэр Алекс вышел из комы на третий день. К нему пустили родственников и друзей, шотландец не только разговаривал с ними, но и сидел (не самая частая практика после кровоизлияния в мозг). Первым, о чем спросил близких Фергюсон, было: «Как сыграл «Донкастер?» В клубе из центральной Англии работал его сын Даррен. «Роверс» играли ничего не значащий матч с «Уиганом», уступили 0:1 и заняли во Второй лиге 15-е место из 24.

Шотландца быстро перевели из интенсивной терапии в стационар, в палате Ферги уже шутил над родными: «Ну что, финал Кубка прошел, как насчет Киева?» Да, тренер через четыре дня после сложной операции намекал на поездку на финал Лиги чемпионов.

Сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Из больницы Фергюсон-старший вышел почти через месяц после операции. «Каждый знает, что сэр Алекс – победитель, и это лишь очередная битва, которую он не собирался проигрывать», – сообщил The Sun источник из его ближайшего окружения.

В июле в соцсетях «МЮ» появилось видеообращение шотландца. В нем он благодарил врачей, семью и всех болельщиков за поддержку. А еще пожелал удачи Моуринью и футболистам «красных дьяволов» в новом сезоне.

Легенда «Юнайтед» рассчитывал, что вернется на вип-трибуну «Олд Траффорд» к новому сезону, но процедуры закончились лишь к концу сентября. Ферги прибыл на матч с «Вулверхэмптоном» и выглядел самым счастливым человеком на планете.

Едва он появился перед болельщиками, то сразу услышал долгие и несмолкающие аплодисменты. Сэр прошел на свое место и похлопал зрителям в ответ.

«Сэр Алекс – это человек, который делал лучше даже тренеров соперника, пытавшихся догнать его. Он добавил значимости и стал вечной вехой в этом огромном историческом клубе. Легенда и даже больше», – написал в твиттере биограф Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолы Гильем Балаге.

Лучше, наверное, не скажешь.

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