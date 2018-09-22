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Наглейший гол Силвы и роскошь от Гюндогана. «Сити» обрушил на «Кардифф» еще и дубль Мареза

Наглейший гол Силвы и роскошь от Гюндогана. «Сити» обрушил на «Кардифф» еще и дубль Мареза
Eurosport

1 час назад

Убийство в Уэльсе.

«Сити» приехал в гости к «Кардиффу» в отвратительном настроении – все из-за поражения от «Лиона» в ЛЧ. Разозленные «горожане» сразу прибрали мяч и замучили соперника. Первым забил Кун Агуэро, который в пятницу продлил контракт с клубом до 2020 года.

Вторую пулю в «Кардифф» пустил Бернарду Силва. Португалец ростом всего 173 см, но забил издевательский мяч головой. Не зря его называют любимчиком Пепа Гвардиолы.

Окончательно убил интригу царский Гюндоган – Илкаю удался отличный удар в девять.

«Сити» был настолько крут, что забил даже Рияд Марез, который ни разу ранее не отличался в голубой футболке. Сначала он вонзил на 67-й минуте.

Потом – на 89-й.

  • «Сити» набрал 16 очков и ворвался на вторую строчку АПЛ.
  • Лидирует «Ливерпуль», который ни разу не ошибся за 6 туров.

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