Eurosport
Защитники «Саутгемптона» сыграли в пинбол и подарили «Ливерпулю» наилегчайший гол
Подарочек.
Домашний матч мерсисайдцев обеспечил зрителям классное шоу не только благодаря голам Матипа и Салаха. «Святые» убили интригу в самом начале игры чудовищно нелепым эпизодом.
На десятой минуте «Ливерпуль» атаковал: Мане вырвался из чужой штрафной, а затем обманул всех и резко отправил мяч обратно, на Шачири. Швейцарец пробил, но вместо сетки мяч угодил в плечо Лонга, срикошетил в колено Худта и очутился в воротах.
- «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:0.
- Команда Клоппа лидирует в таблице АПЛ с 18-ю очками.
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