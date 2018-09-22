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Защитники «Саутгемптона» сыграли в пинбол и подарили «Ливерпулю» наилегчайший гол

Защитники «Саутгемптона» сыграли в пинбол и подарили «Ливерпулю» наилегчайший гол
Eurosport

1 час назад

Подарочек.

Домашний матч мерсисайдцев обеспечил зрителям классное шоу не только благодаря голам Матипа и Салаха. «Святые» убили интригу в самом начале игры чудовищно нелепым эпизодом.

На десятой минуте «Ливерпуль» атаковал: Мане вырвался из чужой штрафной, а затем обманул всех и резко отправил мяч обратно, на Шачири. Швейцарец пробил, но вместо сетки мяч угодил в плечо Лонга, срикошетил в колено Худта и очутился в воротах.

  • «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:0.
  • Команда Клоппа лидирует в таблице АПЛ с 18-ю очками.

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