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Классный залп Жоау Моутинью в девятку, который испортил Фергюсону возвращение на «Олд Траффорд»

Классный залп Моутинью в девятку, который испортил Фергюсону возвращение на «Олд Траффорд»
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Когда матч запомнился не вывеской, а футболом.

«Манчестер Юнайтед» покусался с «Вулверхэмптоном» в рамках шестого тура АПЛ, но встреча не выявила победителя – 1:1.

Счет открыли хозяева. Сперва Погба по-отцовски катнул мяч на Фреда и вежливо отошел в сторонку. А бразилец вонзил мяч в левый нижний угол так элегантно, будто впереди был стол для снукера.

«Волки» ответили еще круче. 32-летний Жоау Моутинью точно пробил по воротам «МЮ» – гол в девятку вышел нарочито небрежным и ленивым, и от этого не менее зрелищым.

  • Теперь «Манчестер Юнайтед» теплится на четвертой строчке, а «Вулверхэмптон» – на девятой.
  • Это первый гол Моутинью в сезоне-2018/19.

«Монако» продал Моутинью в АПЛ. Готовит место под Головина?

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