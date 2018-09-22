Eurosport
Классный залп Жоау Моутинью в девятку, который испортил Фергюсону возвращение на «Олд Траффорд»
Когда матч запомнился не вывеской, а футболом.
«Манчестер Юнайтед» покусался с «Вулверхэмптоном» в рамках шестого тура АПЛ, но встреча не выявила победителя – 1:1.
Счет открыли хозяева. Сперва Погба по-отцовски катнул мяч на Фреда и вежливо отошел в сторонку. А бразилец вонзил мяч в левый нижний угол так элегантно, будто впереди был стол для снукера.
«Волки» ответили еще круче. 32-летний Жоау Моутинью точно пробил по воротам «МЮ» – гол в девятку вышел нарочито небрежным и ленивым, и от этого не менее зрелищым.
- Теперь «Манчестер Юнайтед» теплится на четвертой строчке, а «Вулверхэмптон» – на девятой.
- Это первый гол Моутинью в сезоне-2018/19.
«Монако» продал Моутинью в АПЛ. Готовит место под Головина?
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте