Коуч «МЮ» Жозе Моуринью: «И снова одна команда вышла играть матч всей жизни, другая – передохнуть»

Жозе Моуринью остался недоволен ничьей «МЮ» в матче против «Вулверхэмптона» (1:1). Португалец не стал скрывать негодование в адрес футболистов.

«Чудовищная игра – чудовищный результат. Справедливый результат.

«Вулверхэмптон» заслужил такой итог. Они играли в моем стиле – будто бились в финале ЧМ. Это то отношение, которое должно быть у моей команды в каждом матче.

У нас этого не было, и их отношение все перевернуло. Они были в игре с первой минуты. Отыгрывали мяч каждую секунду с максимальной сосредоточенностью и желанием, которых не было у нас.

Мы плохо стартовали, оба тайма создавали небольшое напряжение. Сложно выигрывать матч, когда ты не в игре.

Я бы мог сказать, что мы были уставшими, что недавно был матч ЛЧ. Я бы мог, но Лингард и Алексис Санчес словно не играли. Феллайни сыграл 20 из 25 минут, Фред – 60, Валенсия также не играл. Да, дело в отношении. И снова одна команда вышла играть матч всей жизни, другая – передохнуть», – приводит SKy Sports слова Жозе.

«Манчестер Юнайтед» находится на шестом месте в таблице АПЛ.

Жозе Моуринью работает в клубе с 2016-го.

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