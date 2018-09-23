Tifo Football: Мохамеду Салаху было некомфортно в Грозном, однажды его разбудил Рамзан Кадыров

YouTube-канал Tifo Football опубликовал видео, посвященное выступлению сборной Египта и ее лидера Мохамеда Салаха на ЧМ-2018 в России.

В ролике рассказывается о пребывании египтян в Грозном, который они выбрали своим лагерем на время турнира. Автор видео утверждает, что, когда Салах не прибыл на первую тренировку «фараонов», лидер Чечни Рамзан Кадыров приехал к футболисту в отель, разбудил его и привез в тренировочный лагерь.

В Грозном Салаха неоднократно будили, чтобы просто с ним поговорить. Мо не нравилось, что его используют в политических целях, игрок испытывал дискомфорт, и это послужило одной из причин блеклого выступления сборной Египта на турнире.

На ЧМ-2018 Салах принял участие в двух матчах и забил два мяча.

После турнира Мо рассматривал возможность ухода из национальной сборной.

Египет проиграл все три матча и стал последним в группе А.

Салах: «Ливерпуль» может выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии»

Самые важные фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме