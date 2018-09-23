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Ужасающий промах Мамаду Сахо, который едва не довел дедушку Роя Ходжсона до приступа

Ужасающий промах Сахо, который едва не довел дедушку Ходжсона до приступа
Eurosport

1 час назад

Здесь было легче забить, чем не забить.

В матче шестого тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» – 0:0.

Главному тренеру «Пэлас» Рою Ходжсону есть на что пожаловаться: в конце игры защитник команды Мамаду Сахо не попал в пустые ворота из убойного положения. Теперь понятно, почему от Сахо отказался Юрген Клопп – из таких позиций обязательно нужно забивать.

  • После шести матчей на счету «Кристал Пэлас» семь очков.
  • «Ньюкасл» имеет в активе два очка.
  • За трансфер Сахо «Кристал Пэлас» заплатил «Ливерпулю» 28,2 млн евро.

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