Ужасающий промах Мамаду Сахо, который едва не довел дедушку Роя Ходжсона до приступа

В матче шестого тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» – 0:0.

Главному тренеру «Пэлас» Рою Ходжсону есть на что пожаловаться: в конце игры защитник команды Мамаду Сахо не попал в пустые ворота из убойного положения. Теперь понятно, почему от Сахо отказался Юрген Клопп – из таких позиций обязательно нужно забивать.

После шести матчей на счету «Кристал Пэлас» семь очков.

«Ньюкасл» имеет в активе два очка.

За трансфер Сахо «Кристал Пэлас» заплатил «Ливерпулю» 28,2 млн евро.

Босниец из «Лацио» Лулич раскрыл внутреннего Смолова, только он не забил в пустые ворота с метра

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube