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Лукаш Фабианьский отобрал у «Челси» очки головой. Он – гений космических сэйвов

Фабианьский отобрал у «Челси» очки головой. Он – гений космических сэйвов
Дмитрий Панферов

1 час назад

Польский кипер выдает неземные спасения вообще во всех командах.

«Челси» вышел на матч против «Вест Хэма» с четким пониманием: нужно брать 3 очка, иначе «Ливерпуль» убежит в отрыв. Парни Сарри делали все по стандарту и провели 72% времени с мячом, пробили по воротам 18 раз (6 – в створ), но все равно не размочили Лукаша Фабианьского.

Поляк нередко собирает клиншиты и очень радует этим фэнтези-менеджеров. Так было в «Арсенале», «Суонси», сборной Польши, и теперь вот в «Вест Хэме». Коротко для понимания: Лукаш сохранил для Мануэля Пеллегрини очко в матче против лидера, остановив удар Альваро Мораты с пары метров головой. Хотя это не единственный эпизод в его карьере, когда он был великолепен.

«Вест Хэм» – «Челси» – 0:0

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