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Лютый промах Андрея Ярмоленко с нескольких метров, который приснится ему в кошмарах
Украинец простил «Челси».
Матч «Вест Хэм» – «Челси» не порадовал фанатов результативностью – клубы сыграли 0:0. Ситуацию пытался спасти Андрей Ярмоленко сочным эпизодом на 77-й минуте.
Полузащитник «молотобойцев» Снодграсс грузанул мяч на украинца, и Андрей мощно пробил головой, но промахнулся с нескольких метров – Аррисабалага на удар не реагировал.
- «Вест Хэм» играл с «Челси» в рамках шестого тура АПЛ.
- «Синие» занимают третью строчку в таблице, «железные» – 17-ю.
Ярмоленко впервые вышел в старте «Вест Хэма» и сразу же пальнул дубль
Ярмоленко перешел в «Вест Хэм»
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