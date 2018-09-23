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Лютый промах Андрея Ярмоленко с нескольких метров, который приснится ему в кошмарах

Лютый промах Ярмоленко с нескольких метров, который приснится ему в кошмарах
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Украинец простил «Челси».

Матч «Вест Хэм» – «Челси» не порадовал фанатов результативностью – клубы сыграли 0:0. Ситуацию пытался спасти Андрей Ярмоленко сочным эпизодом на 77-й минуте.

Полузащитник «молотобойцев» Снодграсс грузанул мяч на украинца, и Андрей мощно пробил головой, но промахнулся с нескольких метров – Аррисабалага на удар не реагировал.

  • «Вест Хэм» играл с «Челси» в рамках шестого тура АПЛ.
  • «Синие» занимают третью строчку в таблице, «железные» – 17-ю.

Ярмоленко впервые вышел в старте «Вест Хэма» и сразу же пальнул дубль

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм»

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