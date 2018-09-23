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Александр Ляказетт устроил мастер-класс по пушечным выстрелам в девятку и казнил «Эвертон»
У француза и правый, и левый – похоронные.
«Арсенал» в матче 6-го тура АПЛ дома удачно принял «Эвертон». Веселье началось только на 55-й минуте.
Сперва Ляказетт катнул мяч в середину штрафной, а сам затерялся на правом краю. Через несколько секунд Александр совершил неторопливый кросс вглубь вратарской, принял мяч и вторым касанием протаранил левый верхний угол ворот Пикфорда.
- Встреча завершилась со счетом 2:0.
- «Арсенал» занимает почетную девятую строчку в АПЛ.
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