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Александр Ляказетт устроил мастер-класс по пушечным выстрелам в девятку и казнил «Эвертон»

Ляказетт устроил мастер-класс по пушечным выстрелам в девятку и казнил «Эвертон»
Eurosport

1 час назад

У француза и правый, и левый – похоронные.

«Арсенал» в матче 6-го тура АПЛ дома удачно принял «Эвертон». Веселье началось только на 55-й минуте.

Сперва Ляказетт катнул мяч в середину штрафной, а сам затерялся на правом краю. Через несколько секунд Александр совершил неторопливый кросс вглубь вратарской, принял мяч и вторым касанием протаранил левый верхний угол ворот Пикфорда.

  • Встреча завершилась со счетом 2:0.
  • «Арсенал» занимает почетную девятую строчку в АПЛ.

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