Александр Ляказетт устроил мастер-класс по пушечным выстрелам в девятку и казнил «Эвертон»

«Арсенал» в матче 6-го тура АПЛ дома удачно принял «Эвертон». Веселье началось только на 55-й минуте.

Сперва Ляказетт катнул мяч в середину штрафной, а сам затерялся на правом краю. Через несколько секунд Александр совершил неторопливый кросс вглубь вратарской, принял мяч и вторым касанием протаранил левый верхний угол ворот Пикфорда.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

«Арсенал» занимает почетную девятую строчку в АПЛ.

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