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«Дома мы должны атаковать. Но я игрок, а не менеджер». Поль Погба пальнул в адрес Жозе Моуринью

«Дома мы должны атаковать. Но я игрок, а не менеджер». Погба пальнул в адрес Моуринью
Eurosport

34 мин. назад

Чемпион мира не любит кататься в автобусе.

Капитан «Манчестер Юнайтед» недоволен боязливой игрой «красных дьяволов» на своем поле – Поль Погба считает, что в прошлом сезоне манки играли лучше.

«Когда мы дома, то должны атаковать, атаковать и атаковать. Это «Олд Траффорд»! Мы здесь, чтобы атаковать. Команды боятся атакующий «Манчестер Юнайтед». Мы должны прессинговать и атаковать, как в прошлом сезоне против «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси». Играть в таком ключе легче для нас.

Почему мы играем по-другому? Я не могу вам сказать, ведь я игрок. Это не моя вина. Я не менеджер и не могу ничего говорить, но очевидно, что мы должны демонстрировать больше вариантов в игре. Но я не могу ничего сделать, я игрок. Это просто мои мысли – нужно больше двигаться», – цитирует Погба The Mirror.

  • В последнем домашнем матче «МЮ» сыграл 1:1 с «Вулверхэмптоном».
  • Конфликт Погба и Моуринью начался в конце сезона-2017/18 после публичной критики Жозе в адрес Поля.

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