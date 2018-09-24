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Добрейшее видео, на котором глухая болельщица из Македонии учит Хуана Мату языку жестов

Добрейшее видео, на котором глухая болельщица из Македонии учит Мату языку жестов
Eurosport

1 час назад

Все разные, все равные.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата снялся в ролике в честь Международного дня знаковых языков.

На видео, опубликованном в твиттере УЕФА, испанец учится говорить «Я люблю футбол» и еще несколько слов. В качестве педагога выступила глухая болельщица из Македонии.

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