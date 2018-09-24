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Добрейшее видео, на котором глухая болельщица из Македонии учит Хуана Мату языку жестов
Все разные, все равные.
Футболист «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата снялся в ролике в честь Международного дня знаковых языков.
На видео, опубликованном в твиттере УЕФА, испанец учится говорить «Я люблю футбол» и еще несколько слов. В качестве педагога выступила глухая болельщица из Македонии.
- Международный день знаковых языков отмечается 23 сентября – в этот день была создана Всемирная федерация глухих.
- Хуан Мата – отличный парень: он считает, что футболисты зарабатывают слишком много, и на собственные гонорары делает мир лучше.
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