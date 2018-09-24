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Дэвид Мойес: «Выиграет ли «Ливерпуль» АПЛ? Нет, не думаю»

Мойес: «Выиграет ли «Ливерпуль» АПЛ? Нет, не думаю»
Eurosport

1 час назад

Приговор авторитетного человека.

Английский тренер Дэвид Мойес считает, что «Ливерпуль» Юргена Клоппа не дотянется до победы в Премьер-лиге.

«Выиграет ли «Ливерпуль» чемпионство? Нет, я так не думаю. Я считаю, что у них очень хорошая команда. Но посмотрите на то, какие команды были у «Ливерпуля» в предыдущие годы: у них были отличные команды, когда за них выступали Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Стивен Джеррард, а впереди был Фернандо Торрес.

Эта команда у «Ливерпуля» тоже очень хорошая. Но я не знаю, так же она хороша, как предыдущие. У них хороший стиль игры, исключительные нападающие, поэтому они реальная угроза», – добавил Мойес Sky Sports.

  • Прежде Мойес работал в таких дружественных «Ливерпулю» клубах, как «Эвертон» (2002-13) и «Манчестер Юнайтед» (2013-14).
  • В последний раз «Ливерпуль» стал чемпионом в сезоне-1989/90.
  • На старте сезона-2018/19 команда Юргена Клоппа выиграла все шесть матчей.

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