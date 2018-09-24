Петр Чех: «При Арсене Венгере «Арсенал» больше заботился о стиле, чем о наборе очков»

Капитан «Арсенала» Петр Чех рассказал об изменениях, которые произошли в команде после ухода Арсена Венгера и прихода Унаи Эмери.

«В прошлых сезонах нам не хватало одной вещи: особый путь «Арсенала» иногда ставился выше, чем набор очков, а таким образом невозможно выиграть лигу. Иногда тебе нужно знать, что ты возьмешь 3 очка при плохой игре.

Ты можешь играть не совсем хорошо, но ты просто принимаешь этот факт, захлопываешь дверцу в обороне и побеждаешь со счетом 1:0. При этом неважно, в каком стиле ты играл», – приводит слова Чеха The Guardian.

В минувшие выходные «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0 и оформил четвертую победу подряд.

Чех впервые отстоял на ноль в текущем сезоне.

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