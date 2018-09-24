Игроки «Вест Хэма» высмеяли промах Ярмоленко, обклеив раздевалку фото человека с квадратной головой

Футболисты «Вест Хэма» устроили небольшой пранк на следующий день после матча шестого тура АПЛ против «Челси», в котором клубы сыграли вничью (0:0).

Результат мог быть иным, если бы не промах Андрея Ярмоленко, который из выгодной позиции не забил головой. В итоге украинец стал объектом насмешек со стороны партнеров: они обклеили раздевалку фотографиями человека с квадратной головой, символизируя неудачный удар полузащитника.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» летом 2018 года из «Боруссии» Дортмунд.

На счету Андрея 2 гола в шести матчах АПЛ.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме