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Игроки «Вест Хэма» высмеяли промах Ярмоленко, обклеив раздевалку фото человека с квадратной головой
Андрей ненадолго стал мемом.
Футболисты «Вест Хэма» устроили небольшой пранк на следующий день после матча шестого тура АПЛ против «Челси», в котором клубы сыграли вничью (0:0).
Результат мог быть иным, если бы не промах Андрея Ярмоленко, который из выгодной позиции не забил головой. В итоге украинец стал объектом насмешек со стороны партнеров: они обклеили раздевалку фотографиями человека с квадратной головой, символизируя неудачный удар полузащитника.
- Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» летом 2018 года из «Боруссии» Дортмунд.
- На счету Андрея 2 гола в шести матчах АПЛ.
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