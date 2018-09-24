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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил премию Ференца Пушкаша за лучший гол года
Из всех шедевров египтянина ФИФА выбрала один.
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил премию имени Ференца Пушкаша.
ФИФА признала гол Салаха в ворота «Эвертона» лучшим в 2018 году.
- Всего в прошедшем сезоне Салах наколотил 44 мяча во всех турнирах.
- Также Мо вошел в тройку лучших игроков года по версии ФИФА.
- В прошлом году лучшим был признан гол нападающего «Арсенала» Оливье Жиру в ворота «Кристал Пэлас».
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