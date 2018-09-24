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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил премию Ференца Пушкаша за лучший гол года

Салах получил премию Пушкаша за лучший гол года
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Из всех шедевров египтянина ФИФА выбрала один.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил премию имени Ференца Пушкаша.

ФИФА признала гол Салаха в ворота «Эвертона» лучшим в 2018 году.

  • Всего в прошедшем сезоне Салах наколотил 44 мяча во всех турнирах.
  • Также Мо вошел в тройку лучших игроков года по версии ФИФА.
  • В прошлом году лучшим был признан гол нападающего «Арсенала» Оливье Жиру в ворота «Кристал Пэлас».

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