Bloomberg: Роман Абрамович готов продать «Челси» за 3,36 млрд евро

Владелец «Челси» Роман Абрамович испытывает трудности с продлением британской визы и беспокоится о расширении американских санкций в свой адрес.

В связи с этим русский бизнесмен собирается продать лондонский клуб. Он уже отклонил предложение о продаже «синих» за 2,57 миллиарда евро и надеется выручить больше. Об этом сообщают источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров.

Ранее в 2018 году Абрамович нанял консалтинговую группу из нью-йоркского инвестиционного банка Raine Group LLC, чтобы специалисты оценили текущую стоимость клуба. Сам бизнесмен считает, что «Челси» стоит порядка 3,36 миллиарда евро.

Представители Романа отказали в комментариях Bloomberg и направили их к адвокатам владельца «Челси». Юристы также отказались от каких-либо слов для журналистов.

Сумма в 3,36 млрд евро станет рекордной для продаж спортивных команд в мире.

В 2001-м Абрамович приобрел «Челси» за 156 миллионов евро и за 17 лет владения вложил в клуб примерно 1,23 миллиарда евро.

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