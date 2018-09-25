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Bloomberg: Роман Абрамович готов продать «Челси» за 3,36 млрд евро

Bloomberg: Абрамович готов продать «Челси» за 3,36 млрд евро
Eurosport

46 мин. назад

Для «синих» наступает новая эпоха?

Владелец «Челси» Роман Абрамович испытывает трудности с продлением британской визы и беспокоится о расширении американских санкций в свой адрес.

В связи с этим русский бизнесмен собирается продать лондонский клуб. Он уже отклонил предложение о продаже «синих» за 2,57 миллиарда евро и надеется выручить больше. Об этом сообщают источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров.

Ранее в 2018 году Абрамович нанял консалтинговую группу из нью-йоркского инвестиционного банка Raine Group LLC, чтобы специалисты оценили текущую стоимость клуба. Сам бизнесмен считает, что «Челси» стоит порядка 3,36 миллиарда евро.

Представители Романа отказали в комментариях Bloomberg и направили их к адвокатам владельца «Челси». Юристы также отказались от каких-либо слов для журналистов.

  • Сумма в 3,36 млрд евро станет рекордной для продаж спортивных команд в мире.
  • В 2001-м Абрамович приобрел «Челси» за 156 миллионов евро и за 17 лет владения вложил в клуб примерно 1,23 миллиарда евро.

На Абрамовича давят в Британии из-за Путина. Он реально может продать «Челси»

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