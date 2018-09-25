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The Times: Жозе Моуринью лишил Поля Погба капитанской повязки «МЮ» за критику тактики

The Times: Моуринью лишил Погба капитанской повязки «МЮ» за критику тактики
Eurosport

33 мин. назад

В январе француз наверняка попросится на выход.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью находится в ярости после того, как полузащитник Поль Погба поставил под сомнение его тактику на матч с «Вулверхэмптоном».

По данным The Times, Моуринью сообщил игрокам клуба, что Погба больше никогда не выйдет на матч с капитанской повязкой. Таким жестом Жозе подчеркнул свой авторитет и напомнил футболистам, что никто из них не должен ставить себя выше команды.

  • «МЮ» сыграл с «Вулверхэмптоном» вничью (1:1). После шести туров на счету «красных дьяволов» 10 очков.
  • После матча Погба отметил, что его команде нужно больше атаковать и двигаться.
  • Поль носил капитанскую повязку в отсутствие Антонио Валенсии в трех матчах сезона-2018/19.

Погба – о том, комфортно ли ему в «МЮ»: «Есть вещи, о которых я не говорю. Иначе меня оштрафуют»

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