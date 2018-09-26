«Челси» выиграет АПЛ. Но только при одном условии

Пресс-конференции Маурицио Сарри – одно из главных открытий на старте АПЛ. Тренер выкидывает сочные комплименты (Алонсо – лучший левый защитник Европы, Азар – лучший игрок), расписывается в ошибках (не знал, что «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд» уже играли с тройкой ЦЗ) и признается в безумствах (просмотрел четыре матча «Кардиффа» и ПАОК, чтобы занять себя во время паузы).

Еще одна страсть Сарри – прогнозы. В начале сезона Маурицио предсказал, что «Челси» привыкнет к его стилю только через три-четыре месяца. На этих выходных посоветовал не ориентироваться на «Ливерпуль» – на приближение к ним коуч выделил год.

Первый прогноз Сарри не сбылся: даже тренер не ожидал, что игроки поймут его идеи так быстро. Второй разбивается реальной таблицей («Челси» уступает «Ливерпулю» два очка) и отставанием в качестве игры: у «красных» разница ожидаемых забитых и пропущенных голов +11,25, у «синих » – всего +5,38.

Маурицио Сарри, «Челси»PA Sport

Месседж Сарри затрагивал сыгранность, но один из главных недостатков «Челси» связан с отсутствием бомбардиров. В прошлом сезоне команда забила на 22 мяча меньше «Ливерпуля». Такой же отрыв «Челси» имел от «Ньюкасла». Приход Сарри и его идеи минимизируют проблемы, но все равно не решат их до конца.

Сейчас у Клоппа три игрока, выбивающие десять и более голов (Фирмино, Мане, Салах), у Сарри – только Азар. Есть шанс, что к тройке «Ливерпуля» присоединится Старридж: страйкер научился отделять серьезную боль от обычной, помирился с Клоппом и стартовал в хорошей форме. У Сарри нет такой роскоши даже после трансферов.

Главная беда – нападающие. Мората не попал на ЧМ, забил всего четыре мяча в календарном году. Сарри уже заметил, что Альваро не хватает уверенности. Это выливается в ненужные желтые (их уже больше, чем голов) и раздражение: испанец не пожал руку тренеру, когда тот заменил его в игре против ПАОК.

С Жиру все по-другому. Чемпион мира невероятно полезен, но, возможно, слишком много времени проводит за пределами штрафной. Азар назвал Оливье лучшим таргетменом мира, но даже такая похвала не меняет ситуацию: у Жиру шикарные показатели по передачам под удар (1,8 за матч), но слишком мало ударов – всего два.

В полузащите тоже дефицит опций. Джорджиньо забил последний гол с игры в сезоне-2013/14, Ковачич за три года в Мадриде наклепал только один мяч в Ла Лиге, а Канте вообще всю жизнь играл опорника. Н’Голо адаптируется к требованиям, но его рывки в штрафную не сравняются с рывками Лэмпарда: Фрэнк играл на аналогичной позиции и с 2003 по 2013 год стабильно забивал десять и более мячей.

Педро и Виллиан выглядят предпочтительнее в сравнении с партнерами, но даже они не бомбардиры. Последний раз испанец забивал больше десятки у Гвардиолы, бразилец даже в лучший сезон вкрутил с игры только восемь. Грубо говоря, «Челси» не хватает разнообразия «Наполи»: в команде нет одновременно двух забивных вингеров (Инсинье и Кальехон), результативного полузащитника (Гамшик) и разрывного нападающего (Мертенс). Единственный рабочий вариант – Азар.

Виллиан, Педро и Алонсо, «Челси»Getty Images

В последнем выпуске Match of the Day Фил Невилл сказал, что от результативности Эдена вообще зависит итоговая позиция «Челси»: «В прошлом сезоне Салах принес «Ливерпулю» 40 голов; Азар должен забить столько же, если они хотят побороться за титул. Если у него не получится, «Челси», вероятно, не попадет даже в четверку».

Вывод Фила немного притянут за уши: по качеству игры «синие» уже сейчас серьезно опережают «МЮ» и «Арсенал» и слегка – «Тоттенхэм». Едва ли будут проблемы с попаданием в топ-4. Но показательно, насколько похожа тактическая эволюция Салаха и Азара.

Еще в прошлом году роль Мо изменилась: Клопп попросил египтянина делать больше рывков за спину и играть дополнительного нападающего. В этом сезоне Салах исполняет страйкера с первых минут: его фланг прикрывают либо Фирмино, либо Милнер, на матч с «Саутгемптоном» там вышел Мане. То есть, всего за год Мо прошел путь от вингера с дриблингом до форварда с умными открываниями в штрафной.

Сарри дал аналогичные инструкции Азару. Бельгиец – лучший по обводкам в Европе, но Маурицио уже посоветовал ему сосредоточиться на голах. «Когда мы владеем мячом на своей половине, он приходит за ним и делает по пять-шесть касаний. Он тратит на это слишком много энергии. Если он будет беречь силы на атаку, он сможет забить 30-35 голов за сезон», – рассказал Сарри после победы над «Кардиффом».

Перед Азаром свободная зона, может ворваться и получить пас от АлонсоEurosport

Вместо этого Азар отходит назад. Через пару секунд получит мяч, но уже без пространства и вдалеке от воротEurosport

По реплике Маурицио легко догадаться: Сарри тоже в курсе проблемы и тоже видит в Эдене решение. Азар выбивает рекордные показатели по ударам из штрафной, но этого недостаточно. Во-первых, от прежнего пика отрыв незначительный. Во-вторых, эпизодов, в которых Эден нарушает инструкции Сарри, еще слишком много.

Благодаря тренировкам Сарри и индивидуальным беседам это решаемо. Вопрос лишь в самой готовности Азара к переменам. Ему придется слегка изменить стиль (больше ударов, меньше обводок) и скопировать поведение Криштиану и Месси (больше голов вместо ассистов). Это как минимум непростая задача для игрока, который говорил, что недостаточно эгоистичен для «Золотого мяча».

Парадокс «Челси» в том, что Азару нужно стать эгоистом, если он хочет помочь одноклубникам.

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