Financial Times: ФА одобрила сделку по продаже «Уэмбли» владельцу «Фулхэма»

Стадион «Уэмбли» перейдет в собственность американского миллиардера пакистанского происхождения Шахида Хана. В числе футбольных активов бизнесмена уже значится лондонский клуб «Фулхэм».

Окончательное решение будет принято на комиссии ФА в четверг. По информации Financial Times, Хан приобретет старейшую арену Великобритании за 788 млн долларов. Сделка включит ряд условий: невозможность переименования стадиона или назначения титульного спонсора, а еще исключительное право ФА на выкуп, если новый владелец нарушит одно из правил.

У Хана грандиозные планы на новый объект. Предприниматель владеет клубом НФЛ «Джексонвилль» и планирует, что команда будет выступать именно на «Уэмбли».

Сложно поверить, но этот богатый мужчина начинал посудомойщиком.

Шахид пытался приобрести стадион с апреля 2018-го.

Вместимость «Уэмбли» – 90 тысяч зрителей.

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