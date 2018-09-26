Getty Images
Financial Times: ФА одобрила сделку по продаже «Уэмбли» владельцу «Фулхэма»
Что же делать «Тоттенхэму»?
Стадион «Уэмбли» перейдет в собственность американского миллиардера пакистанского происхождения Шахида Хана. В числе футбольных активов бизнесмена уже значится лондонский клуб «Фулхэм».
Окончательное решение будет принято на комиссии ФА в четверг. По информации Financial Times, Хан приобретет старейшую арену Великобритании за 788 млн долларов. Сделка включит ряд условий: невозможность переименования стадиона или назначения титульного спонсора, а еще исключительное право ФА на выкуп, если новый владелец нарушит одно из правил.
У Хана грандиозные планы на новый объект. Предприниматель владеет клубом НФЛ «Джексонвилль» и планирует, что команда будет выступать именно на «Уэмбли».
Сложно поверить, но этот богатый мужчина начинал посудомойщиком.
- Шахид пытался приобрести стадион с апреля 2018-го.
- Вместимость «Уэмбли» – 90 тысяч зрителей.
London News: владелец «Фулхэма» хочет выкупить «Уэмбли» у ФА за 574 миллиона евро
Daily Mail: «Тоттенхэм» может провести весь сезон-2018/19 на «Уэмбли»