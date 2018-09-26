Eurosport
Marca составила сборную лузеров по аналогии с The Best от FIFA и включила туда двух игроков «МЮ»
И снова больше всех повезло Моуринью.
Выявлять The Worst сезона Marca начала в 2017-м. Тогда в списке оказались два футболиста «Манчестер Сити» – Джон Стоунз и Клаудио Браво.
В этом году больше неудачников собрал Жозе Моуринью: в команде лузеров года оказались Алексис Санчес и Виктор Линделёф. Более того, футболисты «МЮ» стали худшими в индивидуальных номинациях. Алексис – среди форвардов, Линделёф – по факапам опередил защитников-номинантов.
- Неудивительно, что «Манчестер Юнайтед» прилип к седьмой строчке таблицы АПЛ. Дальше будет еще хуже.
- Следующий матч команда Моуринью проведет 29 сентября против «Вест Хэма».
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