Eurosport
Очень четкий гол юнги, который пришел в «Сити» в 8 лет, но забил за старшаков только сейчас
Фил Фоден напряг старичков.
«Сити» полностью выжал «Оксфорд» в матче Кубка английской Лиги – 3:0.
Самый обидный гол «парни с холма» получили от 18-летнего Фодена: Стерлинг беспрепятственно отпасовал на младшего партнера, тот сместился глубже в штрафную и мощно в касание прострелил в левый нижний.
- Еще Фил отдал голевушку на Мареза.
- Фоден – первый автор гола «Манчестер Сити», родившийся в 2000-х.
- Юнец находится в академии клуба с 8 лет, и теперь на его счету один гол и один ассист за основу «Сити».
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