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Очень четкий гол юнги, который пришел в «Сити» в 8 лет, но забил за старшаков только сейчас

Очень четкий гол юнги, который пришел в «Сити» в 8 лет, но забил за старшаков только сейчас
Eurosport

1 час назад

Фил Фоден напряг старичков.

«Сити» полностью выжал «Оксфорд» в матче Кубка английской Лиги – 3:0.

Самый обидный гол «парни с холма» получили от 18-летнего Фодена: Стерлинг беспрепятственно отпасовал на младшего партнера, тот сместился глубже в штрафную и мощно в касание прострелил в левый нижний.

  • Еще Фил отдал голевушку на Мареза.
  • Фоден – первый автор гола «Манчестер Сити», родившийся в 2000-х.
  • Юнец находится в академии клуба с 8 лет, и теперь на его счету один гол и один ассист за основу «Сити».

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