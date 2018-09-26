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«Приятно находиться рядом с великими футболистами. Ну и с игроками «МЮ». Ноэл Галлахер в своем стиле

«Приятно находиться рядом с великими футболистами. Ну и с игроками «МЮ». Галлахер в своем стиле
Eurosport

1 час назад

Экс-лидер Oasis едко напомнил, за кого и против кого болеет.

Церемонию The Best украсили не только пиджак Дани Алвеса и жилетка Идриса Эльбы, но и очередной подкол прожженного фана «Сити» Ноэла Галлахера в адрес «МЮ».

Перед тем как объявить Мохамеда Салаха автором лучшего гола года, Ноэл обратился к публике.

«Так приятно находиться в одном помещении с самыми великими футболистами, которых только знало человечество. А, ну и с игроками «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Галлахера Sky Sports.

Это не первая колкость в адрес команды от британского рокера. В августе он назвал отставку сэра Алекса Фергюсона «величайшим днем в истории английского футбола».

  • Награду от ФИФА среди игроков «Юнайтед» получил только де Хеа.
  • Братья Галлахер – самые преданные фанаты «Сити» среди знаменитостей.

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