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Bild: полузащитник «Арсенала» Месут Озил не пришел на личную встречу с Йоахимом Лёвом
Война не окончена.
Месут Озил дал понять, что не планирует решать конфликт со сборной Германии мирно.
Тренер бундестим Йоахим Лёв с особым визитом прибыл на базу лондонского «Арсенала». Коуч назначил встречу Озилу – полузащитник на нее не явился, вообщает Bild. В этом решении игрока поддержал главный тренер «канониров» Унаи Эмери.
После провального ЧМ-2018 Месут составил в твиттере длинное письмо, адресованное Немецкой футбольной федерации. Игрок обвинил организацию в расизме и объявил о завершении карьеры в сборной.
- Озила публично поддержали футболист Лукас Подольски и президент турции Реджеп Эрдоган.
- Месут выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год.
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