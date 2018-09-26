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Bild: полузащитник «Арсенала» Месут Озил не пришел на личную встречу с Йоахимом Лёвом

Bild: Озил не пришел на личную встречу с Лёвом
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Война не окончена.

Месут Озил дал понять, что не планирует решать конфликт со сборной Германии мирно.

Тренер бундестим Йоахим Лёв с особым визитом прибыл на базу лондонского «Арсенала». Коуч назначил встречу Озилу – полузащитник на нее не явился, вообщает Bild. В этом решении игрока поддержал главный тренер «канониров» Унаи Эмери.

После провального ЧМ-2018 Месут составил в твиттере длинное письмо, адресованное Немецкой футбольной федерации. Игрок обвинил организацию в расизме и объявил о завершении карьеры в сборной.

  • Озила публично поддержали футболист Лукас Подольски и президент турции Реджеп Эрдоган.
  • Месут выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год.

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