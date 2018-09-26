«Прошлый сезон был не футбольным, а политическим». Радио Eurosport спорит про «Арсенал» и Эмери

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и редактор новостной ленты Тимофей Яценко обсудили Унаи Эмери и его «Арсенал», который наконец начал сезон без Арсена Венгера.

«Канониры» выиграли в АПЛ 4 матча подряд. Когда серия прервется?

Эмери упорно ставит на Чеха. А что с Лено?

«Тоттенхэм» стабильно уделывает «Арсенал» уже несколько сезонов подряд. Почему?

Кого не хватает «Арсеналу» для стабильности?

Сколько трофеев возьмут «канониры» в первом сезоне при Эмери?

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После шести туров АПЛ «Арсенал» расположился на шестой строчке и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков.

Эмери раньше тренировал «Альмерию», «Валенсию», «Спартак», «Севилью» и «ПСЖ».

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