«В моей голове 14 металлических пластин, удерживаемых 28-ю винтами». Мэйсон вспомнил ужасную травму

Мэйсон получил страшную черепно-мозговую травму после столкновения с Гари Кэйхиллом в матче «Халла» и «Челси» (январь 2017-го), и врачи рекомендовали ему завязать со спортом. В феврале 2018-го Райан так и сделал.

26 сентября экс-игрок «Халла» и «Тоттенхэма» выложил в интернете монолог, в котором детально описал ощущения после катастрофы.

«Люди уверяют меня, что я не могу помнить тот момент, но я помню. Я помню, как прибежал врач, помню непрекращающуюся боль. Она была невыносима – как бомба, готовая взорваться в моей голове. Спасибо нашему клубному врачу Марку – благодаря ему меня прооперировали через 61 минуту после травмы.

Дальше помню, как все размывалось перед глазами, я испытывал постоянную боль и спал по 20-22 часа в сутки. Я знал, что в моей голове были металлические импланты, но полгода врачи не говорили мне, что именно они сделали. Специалисты пытались скрыть это от меня, чтобы не переволновать – думаю, тогда я бы всего этого не вынес.

Райан Мэйсон и Гари КэйхиллPA Sport

Итак, в моей голове стоят 14 металлических пластин, удерживаемых 28 винтами. Но сперва шестидюймовый шрам украшали 48 скоб. Когда их вытаскивали, ощущения точно не были приятными.

Даже сейчас я все это ощущаю. Если бы другие ощущали то, что ощущаю я, они бы бросили: «Да у меня тоже так ужасно болела голова!» Но это то, с чем мне придется жить постоянно. Я могу это сравнить с просмотром телика в течение трех часов, после которых ты резко вскакиваешь и бежишь открывать кому-то дверь. Представьте это себе, только будто это происходит с вами каждую минуту.

Все нервы на той половине лица были повреждены, десять дней меня кормили с ложки, потому что я не мог открыть рот. Совершить это полноценное действие я сумел только спустя десять недель. Для меня было огромным подвигом взять стакан с соком, поднести ко рту и сделать глоток. Координация была нарушена – я не мог ходить по прямой. Едва ли я вообще мог ходить.

Это было испытанием не только для меня, но и для моей семьи. Жена жила девять недель без света и телевизора, она почти в полной тишине весь день сидела со мной. Если ей нужен был перерыв, ее подменяла моя мама.

Сейчас мне страшно заглядывать в будущее. Я начал потихоньку работать с молодежью «Тоттенхэма» и с тем, чтобы получить лицензию тренера. Но больше всего я наслаждаюсь жизнью, семейными праздниками по воскресеньям, которые я раньше пропускал из-за матчей.

Я могу делать много вещей теперь: бегать, играть в теннис. Я везунчик. Надеюсь, что в ближайшей перспективе найду хобби, которому на 100% посвящу себя, как когда-то футболу», – открылся читателям Мэйсон.

Райан – воспитанник «Тоттенхэма». Сейчас он работает с молодежной командой.

Мэйсон также выступал за сборную Англии.

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