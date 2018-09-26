Eurosport
Погба радостный прибежал на тренировку «МЮ», но Моуринью ему что-то съязвил, и Поль резко приуныл
Кажется, скрывать конфликт уже нет смысла.
Отношения между тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и Полем Погба испортились окончательно.
Француз давно был недоволен политикой Жозе и намеревался покинуть клуб еще летом – по слухам, его планировали переманить «ПСЖ», «Ювентус» и «Барселона».
Последней каплей стало поражение манкунианцев в третьем раунде Кубка английской Лиги от «Дерби Каунти». Моуринью раскритиковал футболистов и заявил, что Поль больше никогда не наденет капитанскую повязку «дьяволов».
Судя по видео, между мужчинами состоялся неприятный разговор. На тренировке «МЮ» Погба и Моуринью столкнулись взглядами – и, кажется, даже воздух между ними в этот момент превратился в лед.
- Поль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.
- Моуринью тренирует манкунианцев столько же. Теперь в клубе должен остаться кто-то один.
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