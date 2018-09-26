Eurosport

Погба радостный прибежал на тренировку «МЮ», но Моуринью ему что-то съязвил, и Поль резко приуныл

Погба радостный прибежал на тренировку, но Моуринью ему что-то съязвил, и Поль резко приуныл
Eurosport

1 час назад

Кажется, скрывать конфликт уже нет смысла.

Отношения между тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и Полем Погба испортились окончательно.

Француз давно был недоволен политикой Жозе и намеревался покинуть клуб еще летом – по слухам, его планировали переманить «ПСЖ», «Ювентус» и «Барселона».

Последней каплей стало поражение манкунианцев в третьем раунде Кубка английской Лиги от «Дерби Каунти». Моуринью раскритиковал футболистов и заявил, что Поль больше никогда не наденет капитанскую повязку «дьяволов».

Судя по видео, между мужчинами состоялся неприятный разговор. На тренировке «МЮ» Погба и Моуринью столкнулись взглядами – и, кажется, даже воздух между ними в этот момент превратился в лед.

  • Поль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.
  • Моуринью тренирует манкунианцев столько же. Теперь в клубе должен остаться кто-то один.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич

02:03
Популярные видео
Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола
2 533 просмотров24/09 в 09:04
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
1 049 просмотров23/09 в 21:27
А еще вам может понравиться