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Daily Mail: Поль Погба сказал Жозе Моуринью, что хочет в «Барселону», за что и лишился капитанства
В этой драме замешан еще один известный клуб.
Стали известны подробности конфликта главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью и полузащитника «дьяволов» Поля Погба.
Француз заявил тренеру, что намерен уйти из «МЮ» и перейти в «Барселону». После этого португальский коуч лишил Погба капитанской повязки. Моуринью недоволен и поведением Погба, который перед игрой с «Вулверхэмптоном» включал слишком громкую музыку в автобусе, а сразу после матча с «Бёрнли» Поль покинул расположение команды и улетел в сборную Франции, не вернувшись в отель вместе с одноклубниками сообщает Daily Mail.
- Погба носил капитанскую повязку в отсутствие Антонио Валенсии в трех матчах сезона-2018/19.
- На тренировках «красных дьяволов» тоже весело.
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