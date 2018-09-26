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Calciomercato: Сеск Фабрегас покинет «Челси» в конце сезона

Calciomercato: Фабрегас покинет «Челси» в конце сезона
Eurosport

35 мин. назад

Испанец расстроен ролью запасного при Маурицио Сарри.

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассматривает вариант ухода из лондонского клуба по окончании сезона-2018/19.

Испанец недоволен ролью запасного, которую ему отвел новый главный тренер Маурицио Сарри. Владелец «синих» Роман Абрамович готов продлить контракт, но Сеск хочет регулярной игры в стартовом составе. Одним из вариантов продолжения карьеры Фабрегаса считается «Милан», который внимательно следит за ситуацией с игроком, сообщает Calciomercato.

  • Фабрегас играет в «Челси» с 2014 года.
  • С лондонцами он выиграл 2 титула АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской Лиги.

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