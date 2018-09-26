Getty Images
ESPN: ведущие игроки «МЮ» разочарованы в Моуринью, но менеджмент на стороне Жозе
«Дьявольские» разборки дошли до пика.
В «МЮ» развивается конфликт ведущих футболистов и тренера Жозе Моуринью. Большинство игроков разочарованы методами португальца и готовы уйти из «МЮ» летом, если ситуация не улучшится.
Один из игроков заявил, что деградировал под руководством Особенного. Но менеджмент клуба дал понять представителям команды, что на 100% поддерживает тренера, сообщает ESPN со ссылкой на источник в клубе.
- Ранее Жозе решил больше не доверять капитанскую повязку Полю Погба.
- После шести стартовых туров АПЛ-2018/19 «МЮ» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков.
«Дома мы должны атаковать. Но я игрок, а не менеджер». Погба пальнул в адрес Моуринью
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте