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ESPN: ведущие игроки «МЮ» разочарованы в Моуринью, но менеджмент на стороне Жозе

ESPN: ведущие игроки «МЮ» разочарованы в Моуринью, но менеджмент на стороне Жозе
Eurosport

35 мин. назад

«Дьявольские» разборки дошли до пика.

В «МЮ» развивается конфликт ведущих футболистов и тренера Жозе Моуринью. Большинство игроков разочарованы методами португальца и готовы уйти из «МЮ» летом, если ситуация не улучшится.

Один из игроков заявил, что деградировал под руководством Особенного. Но менеджмент клуба дал понять представителям команды, что на 100% поддерживает тренера, сообщает ESPN со ссылкой на источник в клубе.

  • Ранее Жозе решил больше не доверять капитанскую повязку Полю Погба.
  • После шести стартовых туров АПЛ-2018/19 «МЮ» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков.

«Дома мы должны атаковать. Но я игрок, а не менеджер». Погба пальнул в адрес Моуринью

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