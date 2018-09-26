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Защитник Джон Терри: «Азар уже играет на одном уровне с Месси и Роналду»
Экс-спартаковец – о бывшем одноклубнике.
Экс-защитник «Челси» Джон Терри заявил, что считает лучшим игроком Европы полузащитника «Челси» Эдена Азара.
«Несколько человек недавно высказали мнение, что Азар еще формируется. Но поверьте, Эден уже на одном уровне с Месси и Роналду, это вне всяких сомнений. Наблюдал за ним в течение пяти или шести лет, он топ-игрок. Я считал, что Азар один из лучших игроков в Европе, но сейчас изменил мнение. Возможно, он лучший и сможет еще прибавить», – цитирует Терри AS.
- Лучшим игроком УЕФА в 2018 году стал Лука Модрич.
- До этого три из четырех наград забирал Криштиану Роналду.
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