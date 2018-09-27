Eurosport
Венсан Компани проведет благотворительный матч – доходы от него пойдут на помощь бездомным
Большой игрок – большое сердце.
В августе 2019-го исполнится 10 лет, как Венсан Компани играет в «Манчестер Сити». Бельгийский защитник решил устроить из праздника нечто большее.
«Я многое получил от «Манчестера». За последнее десятилетие мне повезло быть свидетелем роста «Сити» как клуба и как бренда. Это совпало и с развитием региона в целом.
Однако наряду с этим взлетом заметен и упадок: все больше людей выпадает из режима этого стремительного роста и уже не может приспособиться к новым условиям, и зачастую они оказываются на улице», – сказал Компани.
Все доходы от матча – он пройдет на «Этихаде» в конце текущего сезона – будут направлены в фонд помощи бездомным Tackle4MCR (прим. Eurosport: организация, созданная совместными усилиями Компани и мэра Манчестера Эндрю Бернема).
Фонд будет собирать деньги на протяжении сезона-2018/19 путем различных благотворительных мероприятий.
«Оптимизм жителей этого города, этого региона – вот что меня здесь вдохновляет», – добавил Венсан.
- Мэр города заявил, что планирует решить проблему с бездомными к 2020 году.
- Компани в сезоне-2018/19 провел за «Сити» 5 матчей и не отличился результативными действиями.