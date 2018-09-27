Венсан Компани проведет благотворительный матч – доходы от него пойдут на помощь бездомным

В августе 2019-го исполнится 10 лет, как Венсан Компани играет в «Манчестер Сити». Бельгийский защитник решил устроить из праздника нечто большее.

«Я многое получил от «Манчестера». За последнее десятилетие мне повезло быть свидетелем роста «Сити» как клуба и как бренда. Это совпало и с развитием региона в целом.

Однако наряду с этим взлетом заметен и упадок: все больше людей выпадает из режима этого стремительного роста и уже не может приспособиться к новым условиям, и зачастую они оказываются на улице», – сказал Компани.

Все доходы от матча – он пройдет на «Этихаде» в конце текущего сезона – будут направлены в фонд помощи бездомным Tackle4MCR (прим. Eurosport: организация, созданная совместными усилиями Компани и мэра Манчестера Эндрю Бернема).

Фонд будет собирать деньги на протяжении сезона-2018/19 путем различных благотворительных мероприятий.

«Оптимизм жителей этого города, этого региона – вот что меня здесь вдохновляет», – добавил Венсан.

Мэр города заявил, что планирует решить проблему с бездомными к 2020 году.

Компани в сезоне-2018/19 провел за «Сити» 5 матчей и не отличился результативными действиями.

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