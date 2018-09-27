Пол Инс: «Если бы ситуация с Погба произошла при Фергюсоне, он бы сразу заявил: «Избавьтесь от него»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал французского полузащитника Поля Погба.

«Если бы такая ситуация произошла при Фергюсоне, он бы сразу заявил: «Погба уходит. Избавьтесь от него сейчас же». Он бы не допустил превращения команды в посмешище из-за поведения Поля.

Думаю, его судьба уже решена, и он уйдет в январе. Говорят, что Жозе Моуринью уйдет раньше, но вряд ли Эд Вудворд это допустит. Это будет означать, что он ставит игрока выше тренера и остальной команды.

Сэр Алекс запретил бы Погба общаться с прессой. Его слова только повышают интерес со стороны СМИ и делают ситуацию еще хуже. Поль при Фергюсоне ничего бы не сказал после матча с «Вулверхэмптоном». То, что он сейчас делает, – просто цирк.

Если бы Погба играл на 10 из 10 каждую неделю, всегда выкладывался на поле и был последовательным, то, возможно, у него было бы больше прав критически высказываться о «Манчестер Юнайтед». Но он так не играет. Поль позволил личной вендетте с Моуринью взять верх над футболом», – цитирует Инса Goal.

Поль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Теперь все?

Конфликт Погба и Моуринью начался в конце сезона-2017/18 после публичной критики Жозе в адрес Поля.

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