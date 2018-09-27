Getty Images
Bild: Клопп дает игрокам «Ливерпуля» секретный напиток для быстрого восстановления после тренировок
Напиток разработал экс-чемпион мира по плаванию.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп добавил в рацион футболистов специальный напиток, разработанный чемпионом мира по плаванию 2005 года Марком Варнеке.
Пловец вместе с главным диетологом клуба Моной Неммер разработали секретную жидкость, которая увеличивает скорость восстановления после тренировок. У напитка цитрусово-апельсиновый вкус, сообщает Bild.
- Ранее Клопп нанял в «Ливерпуль» специалиста по аутам.
- Варнеке выиграл заплыв на 50 метров брассом в 35 лет, став самым возрастным чемпионом мира с 1971 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте