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Британский комик Карл Пилкингтон: «Болеть за «МЮ» – как иметь дома черепашку. Так себе удовольствие»

Британский комик: «Болеть за «МЮ» – как иметь дома черепашку. Так себе удовольствие»
Eurosport

2 ч. назад

Интересно, как Моуринью придется такая метафора.

Британский комик и телеведущий Карл Пилкингтон обсудил текущий сезон АПЛ в эфире BBC. Раньше известный презентер поддерживал «Сити», но в 1990-х переметнулся к другому клубу из Манчестера.

«Частичка меня хотела бы вернуться к «Сити», они так хороши сейчас. Но так не делается, верно? В зрелом возрасте я осознал, что такое настоящая преданность.

И все же быть фанатом «МЮ» – это как иметь дома черепашку. У меня она была, и наблюдать за ними – так себе удовольствие. Ты с ними не носишься, но знаешь, что на тебе лежит большая ответственность, и проявляешь некоторый интерес.

Это то, что я делаю с «Юнайтед». Я за ними приглядываю. Я не смотрю каждый матч, потому что сейчас это пустая трата 90 минут. Просто смотрю результаты, и если клуб выиграл, я радуюсь – больше никакими ожиданиями себя не тешу», – исповедовался комик.

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 6 матчей на старте сезона АПЛ.
  • Манки набрали 10 очков и отсают от лидирующего «Ливерпуля» на 8 баллов.

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