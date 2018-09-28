Пеп Гвардиола рискует отдать титул. У «Сити» очевидная слабость

После чемпионства «Лестера» гранды АПЛ сделали все, чтобы это больше не повторилось. Их новая политика базируется на трех принципах: приглашение лучших специалистов (Конте, Гвардиола, Сарри), внимание к деталям (стандарты) и просто умные трансферы.

Прошлое лето – яркий пример. «Челси» взял самого прогрессивного коуча мира, «Ливерпуля» нанял тренера по аутам. Еще топы повально усилили опорную зону: Сарри пригласил Жоржиньо, Клопп подписал Фабиньо, «Юнайтед» оформил на работу Фреда, «Арсенал» ухватил Торрейру и Гендузи. Похвально, учитывая важность этой позиции для ЛЧ.

Первые результаты уже есть. Жоржиньо помогает одноклубникам вникнуть в идеи Сарри, Торрейра стабильно улучшает «Арсенал» после выходов на замену. Клопп пока игнорирует Фабиньо и дает бразильцу полгода на адаптацию, зато нашел альтернативу в лице Вейналдума. Два года назад «Ливерпуль» брал ленивую десятку – Юрген сделал из Джорджиньо крутого опорника.

Четкая работа тренеров позволила «Ливерпулю» и «Челси» войти в тройку главных претендентов на титул по версии букмекеров. Отставание от «Сити» по итогам прошлого сезона не должно смущать: в отличие от конкурентов, Гвардиола не укрепил опорную зону. Это может лишь увеличить шансы Клоппа и Сарри на победу в АПЛ.

Пеп ГвардиолаImago

Летом Пеп пытался купить Фреда и Жоржиньо – никакой самоуверенности нет. Когда конкуренты перебили предложения, тренер просто вышел из борьбы. Первый аргумент Гвардиолы прозвучал очень мудро и зрело: если игрок изначально выбирает между клубами, едва ли он будет предан команде до конца.

Второй аргумент Пепа уже не такой логичный. Перед стартом каталонец поклялся, что позицию могут закрыть Фернандиньо, Гюндоган и даже молодой Фоден. Вариантов – масса. Тут Пеп противоречит себе: тренер восхищался подключениями Илкая в штрафную (лучшие качества немец показывает в атаке) и подчеркивал, что клуб не купил еще одного плеймейкера, поскольку у него уже есть Фил (будущее тинейджера Гвардиола не связывает с опорной).

В итоге Пеп остался с 33-летним Фернандиньо. Бразилец здорово отыграл прошлый сезон, помог «Сити» обновить рекорды, но худший отрезок кампании пришелся на зимний период и спад в его игре. Это неслучайно: в Boxing Day команды проводят три матча за 10 дней – при плотном графике проблемы Ферны чаще вылезают наружу.

Занятия с Гвардиолой частично решают их, но даже после двух лет с Пепом бразилец продолжает совершать те же ошибки. Самое пугающее для «Сити», что все они связаны с пониманием игры. У Ферны есть базовые навыки, но для стиля Пепа их все равно недостаточно.

Во-первых, Фернандиньо плохо предлагает себя для паса. Ниже типичная ситуация против прессингующих команд: Стоунз показывает бразильцу на свободную зону, тот остается на месте, «Сити» не может выйти из обороны в атаку. Сопернику проще: чем меньше вариантов для паса, тем легче оказать давление, отобрать мяч и провести контратаку.

Стоунз показывает Фернандиньо на свободную зону, тот остается на местеEurosport

Усугубляет ситуацию прием мяча. Даже когда Фернандиньо открывается и предлагает себя, он принимает пас лицом к своим воротам. Соответственно, не контролирует обстановку за спиной и уязвим к прессингу. Когда бразилец разворачивается, делает слишком много касаний – соперник успевает перестроиться и пресечь атаку «Сити», Ферна позволяет подступиться к себе.

С видением поля у Фернандиньо порядок только против команд, которые защищаются на своей трети и открывают ему зоны для забросов за спину. В прошлом сезоне бразилец сделал пять разрезающих передач под удар. Это неплохо: у Бускетса такой пас был всего один. Против прессингующих команд Ферна вновь включает режим паники.

Особый пример – зимний матч с «Ливерпулем». На примере ниже совершенно свободен Де Брёйне. Ферне стоит лишь повернуть голову и отдать пас – прессинг Клоппа был бы разрушен, у команды появилось бы пространство. Вместо этого Ферна делает передачу в загруженную зону, «Ливерпуль» отнимает мяч и спустя несколько секунд забивает.

Де Брёйне один в центре поля, Фернандиньо может сделать ему пас и развернуть атакуEurosport

Фернандиньо выбрал слишком простой вариант, Де Брёйне вскинул руки со злостиEurosport

Такой комплекс проблем упрощает выбор схемы для соперников. В прошлом году Пеп минимум трижды жаловался на команды, которые выставляют пятерку защитников, а нападающего персонально приставляют к Ферне. Тот не может сбросить хвост, в результате продвигать мяч вынуждены Стоунз и Лапорт. «Сити» раскрывает еще больше зон для контратак.

Фред и Жоржиньо выходят из ситуации разными способами. Бразилец из «МЮ» подключает дриблинг – у Моуринью это проявляется не слишком часто, но в «Шахтере» получалось здорово. Бразилец из «Челси» берет движением: Раджа Наингголан признавался, что опекать Жоржиньо было самой трудной задачей в футболе.

Беда Ферны в том, что его ошибки слишком разные, их невозможно решить в быстрый срок и слишком часто приводят либо к ударам, либо к голам. За счет сыгранности «Сити» справляется с большинством команд, но даже «Лион» надавил на слабости бразильца и победил.

После отказа от Жоржиньо и Фреда Пеп забил на поиск альтернатив. Да, у него были основания, но не факт, что такое доверие Фернандиньо вновь приведет к трофеям. Соперники поняли, кто у «Сити» самое слабое звено.

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